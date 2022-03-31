Упавшего в колодец щенка спасли в Усть-Каменогорске

Звонок в службу спасения, как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, поступил от неравнодушных граждан, которые рассказали, что по улице Тракторной услышали скуление щенка. Как оказалось, он провалился в колодец.

Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили животное на глубине двух с половиной – трех метров. Они при помощи петли-удавки аккуратно достали щенка из заточения и отпустили на волю.

Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, такие операции по спасению животных проводятся еженедельно. Чаще всего это происходит с домашними кошками, забирающимися на высокие деревья, и бездомными или оставленными без присмотра хозяев животными.