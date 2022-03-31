«Зайцев» стало много: в Нур-Султане предлагают вернуть контролеров в автобусы

Департаментом транспортного контроля в 2021 году выявлено более 222 тыс. фактов уклонения от оплаты за проезд в общественном транспорте, из них по более 9 тыс. фактам пассажиры привлечены к адмответственности. Сегодня резко увеличилось количество безбилетных пассажиров, особенно данный вопрос остро возникает в часы пик, когда автобусы переполнены: в это время в одном автобусе в среднем 20 человек не оплачивают за проезд. По этой причине перевозчики недополучают порядка 2,5 млрд тенге ежегодно. Председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов

По словам Игенбердинова, во многом такая ситуация сложилась из-за чувства безнаказанности пассажиров, так как сотрудники департамента транспортного контроля не имеют права штрафовать безбилетников, а вызов полицейских осложняется длительностью ожидания и процедурой оформления правонарушения.

В этой связи Бекмырза Игенбердинов предложил наделить сотрудников департамента транспортного контроля полномочиями по рассмотрению адмправонарушения за безбилетный проезд. Соответствующую поправку, по его словам, необходимо будет ввести в КоАП РК.

Однако секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов предложил другое решение: вернуть обратно контролеров в автобусы столицы.

«Зайцев» много у нас стало. 20-30% от перевозимого потока, в пределах 180 тыс. человек ежедневно не оплачивают за проезд. Это порядка 18 млн тенге в день потерь, и 500 млн тенге – в месяц. Это же доходы автопарков, если бы они больше получали, то меньше бы просили субсидий у нас. В чем вопрос? Если мы не справляемся, верните контролеров в частные автопарки. Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов

Отметим, что в столице действует шесть автопарков. Один из них коммунальный и пять частных. Маршрутная сеть общественного транспорта состоит из 95 маршрутов, из них 70 городские и 25 пригородные. В городе насчитывается 1109 общественных автобусов. Ежедневно на линию выходят 886 автобусов.