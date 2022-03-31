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Законодательство РК
21:31 31.03.2022

15 млн рублей пытались незаконно вывезти из Казахстана

деньги Фото: пресс-служба КНБ РК
В пресс-службе Комитета национальной безопасности сообщили, что деньги были конфискованы при попытке пересечения автомобильного пункта пропуска «Жана Жол», передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 28 марта 2022 года в Северо-Казахстанской области. Пограничники пресекли попытку вывоза из страны более 15 млн российских рублей (эквивалентно 80 млн тенге).

Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства РК во избежание правонарушений при выезде за границу.

Елена Беляева
Россия КНБ Северо-Казахстанская область
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