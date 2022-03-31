15 млн рублей пытались незаконно вывезти из Казахстана

Инцидент произошел 28 марта 2022 года в Северо-Казахстанской области. Пограничники пресекли попытку вывоза из страны более 15 млн российских рублей (эквивалентно 80 млн тенге).

Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства РК во избежание правонарушений при выезде за границу.