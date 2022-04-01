Инвестиция в надежность: зачем обновляться до последнего iPhone SE

Зачем обновляться до последнего iPhone SE

iPhone SE третьего поколения сохранил все черты, которые так ценят любители компактных устройств: аккуратный корпус, удобный 4,7-дюймовый экран и знакомую кнопку Home с Touch ID.

Из последних приобретений — мощнейший на сегодня чип Bionic A15 с 16-ядерным нейропроцессором Neural Engine. Такой же стоит в iPhone 13. Это означает максимальную скорость работы приложений, в том числе игр, бесшовную анимацию и высочайшую производительность в целом. При этом iPhone SE все еще остается самым бюджетным из последних устройств Apple.

Еще новая модель может похвастаться:

Объемом оперативной памяти в 4 ГБ;

Поддержкой 5G;

Самым прочным на данный момент стеклом — спереди и сзади;

Благородным окрасом: в палитре иссиня-черный Midnight, золотистый Starlight и ярко-красный (PRODUCT)RED.

В чем отличие от старых устройств?

По техническим характеристикам iPhone SE значительно выигрывает у всех устройств Apple старше 2018 года. По мощности чипа — у всех.

Несмотря на такие внутренности в небольшом корпусе, Apple удалось увеличить время работы — до 15 часов непрерывного воспроизведения видео.

Основная камера у нового iPhone SE одна, но по качеству съемки и ощущениям от использования не уступает последним моделям — как раз за счет мощности процессора. Из приятного — совсем новые функции Deep Fusion и фотографические стили.

Как и все модели после 2018 года, новый iPhone SE поддерживает две сим-карты: физическую nano-SIM и цифровую e-SIM.

А в чем плюсы iOS?

Пользователи iOS ценят свою операционную систему, потому что это:

Безопасно. Apple не перестает совершенствовать систему безопасности. На месте система резервного копирования, шифрование данных, возможность кастомизации настроек приватности под себя, защита от отслеживания и расширенные функции родительского контроля.

Просто. Переходить с одного устройства Apple на другое — одно удовольствие. Перенос данных занимает несколько минут, интерфейс от обновления к обновлению остается прежним, а новые фичи интуитивно понятны.

Удобно. Экосистема Apple — это невидимый «рабочий стол» пользователя, где все устройства бренда взаимосвязаны на программном уровне. Синхронизация паролей, прием вызовов с любого устройства, передача данных по AirDrop — далеко не все преимущества юзеров iOS.

Это выгодно. Покупая новейший iPhone можно быть уверенным, что он будет работать без сбоев даже спустя три-четыре года, ведь обновления системы Apple выпускают на все свои модели. А еще пользователям Apple, доступна программа trade-in. Это значит, что им не нужно думать, куда пристроить старое устройство: у авторизованных реселлеров можно обменять свой смартфон на новый, получив скидку и официальную гарантию.

Подойдет ли мне новый SE?

Чтобы понять, стоит ли игра свеч, можно пройти мини-тест на совместимость с новым iPhone SE:

Вы хотите обновить свой iPhone до последней модели и при этом максимально сэкономить без ущерба для качества.

Вы привыкли к своему старому iPhone, но вам уже не хватает его производительности.

Вы думаете вложиться в мощный смартфон, который стабильно прослужит вам не год и не два.

Вы не любите гнаться за модой и разбираться в нововведениях, а просто хотите новый, надежный смартфон.

Если на один или несколько вариантов ответ утвердительный — поздравляем, возможно вы будущий владелец новейшего iPhone SE!

Новый iPhone SE можно приобрести у официальных реселлеров Apple: iPoint, Sulpak, Technodom, Mechta, Activ, Evrika, Fora, DNS, Freedom Mobile.

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