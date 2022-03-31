Спрос на бункеры в США увеличился в десятки раз

Основной причиной роста называют геополитическую нестабильность, отмечают РИА Новости.

Линч заявил, что за март его компания получила более трех тысяч заявок от желающих приобрести бункер. В феврале, продолжает он, в компанию поступило всего сто обращений. Стоимость бункеров варьируется от 70 до 240 тыс. долларов (от 32 млн до 113 млн тенге).

Отмечается, что повышение спроса подтвердили и другие предприниматели из этой сферы бизнеса.

Кроме того, появились и те, кто решил возвести убежище самостоятельно, воспользовавшись интернетом. На специализированных ресурсах американцев самыми популярными стали запросы со словами «ядерный», «лучевая болезнь» и «йод».

Эксперты не склонны связывать рост популярности бункеров исключительно с Украиной. Некоторые из них рассказали, что спрос на защищенное жилье стал расти еще в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса.