Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:57 31.03.2022

Спрос на бункеры в США увеличился в десятки раз

бомбоубежище Фото: pixabay
Об этом британскому изданию рассказал Гэри Линч, глава Rising S Company, специализирующейся на возведении защищенных сооружений, таких как бункеры и бомбоубежища, передает Zakon.kz.

Основной причиной роста называют геополитическую нестабильность, отмечают РИА Новости.

Линч заявил, что за март его компания получила более трех тысяч заявок от желающих приобрести бункер. В феврале, продолжает он, в компанию поступило всего сто обращений. Стоимость бункеров варьируется от 70 до 240 тыс. долларов (от 32 млн до 113 млн тенге).

Отмечается, что повышение спроса подтвердили и другие предприниматели из этой сферы бизнеса.

Кроме того, появились и те, кто решил возвести убежище самостоятельно, воспользовавшись интернетом. На специализированных ресурсах американцев самыми популярными стали запросы со словами «ядерный», «лучевая болезнь» и «йод».

Эксперты не склонны связывать рост популярности бункеров исключительно с Украиной. Некоторые из них рассказали, что спрос на защищенное жилье стал расти еще в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса.

Елена Беляева
США
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2022 года
31.03.2022
Курс доллара вырос на торгах
31.03.2022
Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
31.03.2022
Южная Осетия намерена присоединиться к России
31.03.2022
Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все