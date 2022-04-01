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00:46 01.04.2022

Отеки, целлюлит и диабет могут проявиться у чрезмерно употребляющих молоко людей – эксперт

продукт Фото: pixabay
Исследователи из Швеции, Германии и других государств отметили связь ряда опасных заболеваний с любовью к молоку, передает Zakon.kz.

Нутрициолог Ирина Кононенко в беседе с 5-tv.ru рассказала, чем может грозить чрезмерное употребление полезного на первый взгляд напитка.

В Швеции, в стране с традиционно высоким потреблением молока было доказано, что при употреблении молока в большом количестве, а это более трех стаканов молока в день, повышается риск развития «заболеваний цивилизаций»: это распространенные виды рака, рак простаты, молочной железы и печени. Повышается риск развития остеопороза, болезни Паркинсона, образования угрей, – пояснила медик.

Она также отметила, что молоко содержит некоторое количество гормонов, которые могут спровоцировать развитие фиброзно-кистозной мастопатии и миом, набор лишнего веса. Кроме того, у тех, кто часто потребляет молочные продукты отмечается высокий инсулиновый индекс, что провоцирует выработку гормона надпочечников прогестерона. Итог – отеки и целлюлит, говорит эксперт.

А ученые из Германии, Франции, Италии, Великобритании и Швеции установили связь между пристрастием к молоку и рисками развития сахарного диабета второго типа.

По мнению Кононенко, желание много употреблять молока может быть связано с дефицитом железа, цинка и хрома.

Врачи рекомендуют внимательно относиться к своему питанию и избегать чрезмерного потребления любых продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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