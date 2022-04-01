01:18 01.04.2022
Сбои в работе Wildberries наблюдают пользователи России
Фото: pixabay
Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в работе онлайн-ретейлера Wildberries наблюдаются сбои, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, зафиксировано свыше 1 тыс. отчетов о сбоях.
Большинство сообщивших о проблемах пользователей (62%) жаловались на сбои в работе приложения, 46% - на проблемы с работой сайта, 11% - на трудности с отслеживанием заказа. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.
Как сообщил представитель пресс-службы компании, основной функционал сервисов Wildberries продолжает работать, а ошибки с авторизацией пользователей были кратковременными.