Сбои в работе Wildberries наблюдают пользователи России

Как пишет ТАСС, зафиксировано свыше 1 тыс. отчетов о сбоях.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (62%) жаловались на сбои в работе приложения, 46% - на проблемы с работой сайта, 11% - на трудности с отслеживанием заказа. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.

Как сообщил представитель пресс-службы компании, основной функционал сервисов Wildberries продолжает работать, а ошибки с авторизацией пользователей были кратковременными.