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01:18 01.04.2022

Сбои в работе Wildberries наблюдают пользователи России

ноутбук Фото: pixabay
Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в работе онлайн-ретейлера Wildberries наблюдаются сбои, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, зафиксировано свыше 1 тыс. отчетов о сбоях.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (62%) жаловались на сбои в работе приложения, 46% - на проблемы с работой сайта, 11% - на трудности с отслеживанием заказа. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.

Как сообщил представитель пресс-службы компании, основной функционал сервисов Wildberries продолжает работать, а ошибки с авторизацией пользователей были кратковременными.

Елена Беляева
Россия
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