Организаторы «Золотой малины» отозвали антинаграду Брюса Уиллиса

После серьезных раздумий Razzies приняла решение отменить присуждение награды Брюсу Уиллису из-за раскрытого недавно диагноза. Если болезнь влияет на принятие (актерами) решений или качество исполнения (ролей), мы признаем, что присуждать за это «Золотую малину» неприемлемо, – приводит gazeta.ru слова из заявления Уилсона и Мерфи.

30 марта родные Уиллиса сообщили, что всемирно известному американскому актеру поставили диагноз афазия, из-за чего он вынужден завершить свою актерскую карьеру.

В минувшую субботу, накануне вручения награды киноакадемии США «Оскар» организаторы «Золотой малины» заявили, что Уиллис удостоен антипремии за фильм «Звездный рубеж». Он «одержал победу» в специально созданной для него в этом году категории «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021».

Афазия – это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.