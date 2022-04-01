08:25 01.04.2022
Один казахстанец скончался от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 21 новый случай заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 1 апреля лечение от КВИ продолжает получать 2701 человек (1681+ и 1020 КВИ-), из них в стационарах – 328, на амбулаторном уровне – 2373.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 24,
в состоянии крайней степени тяжести – 5,
на аппарате ИВЛ – 7.
Фото: Минздрав РК