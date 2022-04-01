Один казахстанец скончался от COVID-19 за сутки

На 1 апреля лечение от КВИ продолжает получать 2701 человек (1681+ и 1020 КВИ-), из них в стационарах – 328, на амбулаторном уровне – 2373.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 24,

в состоянии крайней степени тяжести – 5,

на аппарате ИВЛ – 7.