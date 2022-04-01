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08:54 01.04.2022

Названы пять побочных эффектов от переизбытка витамина D

Витамин D Фото: pixabay
Больше всего витамина D находится в жирной рыбе: диком лососе, селедке, скумбрии, сардине, кете, горбуше, палтусе, печени трески, устрицах, красной и черной икре, сообщает Zakon.kz.

Усталость, раздражительность, а также образование камней в почках являются признаками возможного переизбытка витамина D в организме, сообщают «Известия».

Отмечается, что достичь токсичного уровня витамина D в организме довольно сложно, однако возможно. Диетический справочник потребления (DRI) установил допустимый верхний уровень потребления витамина в 100 мкг в день.

Людям в возрасте от 19 лет рекомендуется употреблять 15 мкг витамина D в сутки, старше 70 лет — 20 мкг, сообщает Национальный институт здоровья США.

При достижении токсичного уровня витамина в организме повышается риск развития гиперкальциемии и появления камней в почках. Кроме того, людей также могут беспокоить раздражительность и тошнота.

Больше всего витамина D находится в жирной рыбе: диком лососе, селедке, скумбрии, сардине, кете, горбуше, палтусе, печени трески, устрицах, красной и черной икре.

Можно найти витамин D и в лесных грибах, причем грибы из супермаркета почти не содержат этот витамин. Яйца, говяжья и свиная печень, сливочное масло, козье молоко, творог и сыр — также продукты, богатые витамином D.

Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
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