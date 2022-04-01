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Законодательство РК
10:38 01.04.2022

У китайских крестьян появился новый способ обогащения

выращивание сморчков Фото: посольство Китая в РК
В китайском городе Фуцюань маленькие сморчки стали новым источником обогащения для местных крестьян.

Как отмечено в сообщении, в марте сморчки начинают пробираться из почвы.

На демонстрационной агроферме по выращиванию высококачественных овощей уже приступили к сбору этих грибов.

агроферма

Фото: посольство Китая в РК

По имеющимся сведениям, данная агроферма находится в 3 км от деревни Нючан, общая площадь составляет 318.2 га, основная – 67.07 га.

Агроферма объединяет следующие основные этапы: производство, охлаждение, сортировка, проверка, транспортировка и продажа, уделяя особое внимание централизованному выращиванию рассады высококачественных овощей, сморчков, перца и распределению сельскохозяйственной продукции.

агроферма в Китае

Фото: посольство Китая в РК

В настоящее время построена тепличная база для выращивания сморчков площадью 34 га, объем производства которой оценивается более чем в 12,24 млн юаней.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Китай
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