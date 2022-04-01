10:38 01.04.2022
У китайских крестьян появился новый способ обогащения
Фото: посольство Китая в РК
В китайском городе Фуцюань маленькие сморчки стали новым источником обогащения для местных крестьян.
Как отмечено в сообщении, в марте сморчки начинают пробираться из почвы.
На демонстрационной агроферме по выращиванию высококачественных овощей уже приступили к сбору этих грибов.
Фото: посольство Китая в РК
По имеющимся сведениям, данная агроферма находится в 3 км от деревни Нючан, общая площадь составляет 318.2 га, основная – 67.07 га.
Агроферма объединяет следующие основные этапы: производство, охлаждение, сортировка, проверка, транспортировка и продажа, уделяя особое внимание централизованному выращиванию рассады высококачественных овощей, сморчков, перца и распределению сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время построена тепличная база для выращивания сморчков площадью 34 га, объем производства которой оценивается более чем в 12,24 млн юаней.
Фото: посольство Китая в РК
Партнерский материал