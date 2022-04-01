11:07 01.04.2022
Курс доллара продолжил рост на торгах
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 471,13 тенге, поднявшись еще на 4,10 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 5,50 тенге. Курс китайского юаня – 73,35.
Торгов по евро в последние дни не проводилось. Нацбанк установил курс в 517,98 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-476 тенге, евро – 520-527 тенге, рос. рубль – 5,4-6,01 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 1 апреля.
Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,62%, составив $99,66 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,32% — до $104,38 за баррель.