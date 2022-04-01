Курс доллара продолжил рост на торгах

Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 5,50 тенге. Курс китайского юаня – 73,35.

Торгов по евро в последние дни не проводилось. Нацбанк установил курс в 517,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-476 тенге, евро – 520-527 тенге, рос. рубль – 5,4-6,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 1 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,62%, составив $99,66 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,32% — до $104,38 за баррель.