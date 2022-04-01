Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:18 01.04.2022

Тюленя спасли в Актау

тюлень Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя
В Актау 30 марта была найдена двухлетняя самка тюленя. Ее доставили в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, передает Zakon.kz.

Животное прошло курс ветеринарного лечения. По итогам проведения комплексной реабилитации было принято решение вернуть тюленя в естественную среду обитания.

При первичном осмотре выяснилось, что тюлень не имеет серьезных повреждений, переломов и других значительных травм. Однако животное было сильно ослаблено, также имелось воспалительное заболевание глаз. Сотрудниками нашего Центра было проведено комплексное обследование эндемика Каспия и определена программа реабилитации, также произведен забор биологических проб (шерсть, кровь, материалы слизистых оболочек носа, глаз и др.) для дальнейших лабораторных исследований. Эколог, председатель Ученого совета Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Асель Тасмагамбетова
Анастасия Стативкина
Актау Каспий
Казахстанцы могут въезжать в Россию через сухопутные границы без ПЦР-тестов
31.03.2022
Курс доллара вырос на торгах
31.03.2022
Один человек или несколько — следствие разберется, кто заминировал объекты в Алматы
31.03.2022
Если судиться с ними, можно зубы поломать — Мусин о майнерах в Astana Hub
31.03.2022
Топ-менеджера дочерней компании «Казатомпрома» осудили за мошенничество
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все