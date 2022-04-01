11:18 01.04.2022
Тюленя спасли в Актау
Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя
В Актау 30 марта была найдена двухлетняя самка тюленя. Ее доставили в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, передает Zakon.kz.
Животное прошло курс ветеринарного лечения. По итогам проведения комплексной реабилитации было принято решение вернуть тюленя в естественную среду обитания.
При первичном осмотре выяснилось, что тюлень не имеет серьезных повреждений, переломов и других значительных травм. Однако животное было сильно ослаблено, также имелось воспалительное заболевание глаз. Сотрудниками нашего Центра было проведено комплексное обследование эндемика Каспия и определена программа реабилитации, также произведен забор биологических проб (шерсть, кровь, материалы слизистых оболочек носа, глаз и др.) для дальнейших лабораторных исследований. Эколог, председатель Ученого совета Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Асель Тасмагамбетова