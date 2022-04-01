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Законодательство РК
10:03 01.04.2022

Более 990,5 млн долларов составил объем валютных интервенций Нацбанка

валютные интервенции Нацбанка Фото: freepik
Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта Нацбанк осуществлял валютные интервенции. Их объем составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов, сообщает Zakon.kz.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 890,9 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 55% от общего объема торгов.Нацбанк РК

Указывается, что Национальный банк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

В связи с высоким уровнем геополитической напряженности тенге достигал исторического максимума в 512,17 тенге за доллар США по состоянию на 15 марта 2022 года. Однако после этого траектория движения национальной валюты изменилась в сторону укрепления.

Так, 31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 тенге за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. Укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат.

Как считают в Нацбанке, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием которого являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса.Нацбанк РК

Как сообщается, Нацбанк имеет весь необходимый инструментарий для предотвращения дестабилизации на внутреннем финансовом рынке в случае реализации негативных сценариев и продолжает следить за ситуацией.

Лариса Черненко
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