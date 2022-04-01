Что делать, если ребенок не хочет выполнять домашнее задание

Эксперт отметила, что выполнение домашней работы – очень сложная интеллектуальная задача как для первоклассника, так и для старшеклассника.

Родители нередко думают, что ребенок не хочет делать уроки из-за лени или просто наплевательски относится к учебе. Но на самом деле причин может быть очень много. Учитель начальных классов Лидия Крист

Первая причина – плохое самочувствие. Ребенок может находиться в хронической утомляемости, из-за чего испытывает трудности с учебой. Это может быть связано с проблемами со здоровьем, а также перегруженностью дополнительными занятиями, кружками и секциями.

Вторая причина – проблема личного характера. Чаще всего это наблюдается у подростков, то есть у старшеклассников. Сюда можно отнести первую влюбленность, которая не способствует концентрации внимания на учебе. Ребенок также может пренебрегать учебой, протестуя против гиперопеки родителей.

Третья причина – ребенок может не понимать задания, не понимать предмета, он может просто не понять, как выполнять задание. Если это постоянная проблема, то нужно решать ее системно, проанализировать сначала успеваемость ребенка, поговорить с классным руководителем, «предметниками», выяснить причины и далее поспособствовать их решению.

Четвертой причиной того, почему ребенок не хочет выполнять домашнее задание, может быть конфликт с учителем.

Кроме того, если учитель постоянно кричит, если есть излишняя строгость, это все может также привести к неуспеваемости, как следствие – и к проблемам с выполнением домашней работы. Здесь нужно выслушать мнение ребенка и далее поговорить с учителем и постараться найти точки соприкосновения.

Чтобы ребенок научился выполнять домашнее задание, нужно:

Сформировать позитивный настрой. Часто школьники не понимают причину своих неудач. Задача взрослого, в идеале педагога, понять, где ребенку сложно, что и как ему сказать.

Чередовать работу и отдых. Не настаивать на том, чтобы ребенок выполнял домашнее задание за один присест.

Многие родители говорят: пока не закончишь, не встанешь. Это неправильный подход. Тем самым у ребенка, наоборот, выработается нежелание выполнять домашнюю работу. Очень важно исключить также ограничения по времени. То есть тот момент, когда ребенку говорят: «Ты должен быстро все сделать, так как нам еще на музыку, хоккей, танцы и так далее». Ограничение по времени – это одна из стрессовых ситуаций при выполнении домашней работы. Этот фактор будет блокировать позитивный настрой и в общем к учебе. Педагог Лидия Крист

По ее словам, можно разбить домашнюю работу на несколько блоков. Сначала – письменные, потом – устные, не забывая о режиме работы и отдыха, чтобы ребенку не было сложно, и он не переутомлялся.

С этой же целью нужно чередовать простые и сложные задания.

Многие считают, что нужно начинать со сложных заданий. Но это ошибочный подход. Если у ребенка будут сначала легкие задания, с которыми он с удовольствием и легкостью справится, и последующее задание будут по нарастающей, то есть от простого к сложному, то тогда у него выработается интерес и стремление добиться чего-то большего. В этом случае стимулирующим элементом является то, что он видит свой результат. Педагог Лидия Крист

Также эксперт рекомендует чаще обращаться к ребенку по имени, обнимать его и называть ласково, отмечать его успехи, даже если они совсем крохотные.

Ни в коем случае нельзя кричать на ребенка, угрожать, унижать, сравнивать его с кем-то, так как это будет способствовать занижению самооценки. Когда у ребенка все получается, родители часто его подбадривают, а когда у него неудачи, то они сразу же отвечают негативной реакцией. Здесь хотелось бы призвать, чтобы они более спокойно относились к ситуации, проанализировать, что привело к неудаче, поговорить с ребенком, а не переходить сразу на крики, не разобравшись в ситуации. Педагог Лидия Крист

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