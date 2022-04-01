13:29 01.04.2022
Автокран столкнулся с грузовиком в Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автокрана и грузовой автомашины, передает Zakon.kz.
На 135 километре трассы Шымкент – Самара произошло столкновение большегрузного крана Renault Magnum и грузового автомобиля Volvo, двигавшихся в одном направлении.Пресс-служба ДП Туркестанской области
Водитель Volvo, следовавший за 25-тонным большегрузом Renault Magnum, заснул за рулем и врезался в автокран. В результате автокран, который находился на прицепе, перевернулся.
Водители большегрузов не пострадали.