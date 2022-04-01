Таксистам в Туркменистане продают портреты нового президента

Новые требования дорожных полицейских зафиксированы в Марыйском велаяте.

Стражи порядка, как отмечает «Радио Азаттык», начали распространять продукцию для маркировки лобовых стекол автомобилей, чтобы «людям было видно, что эта машина — такси».

Сотрудники дорожной полиции на стандартном листе обычной бумаги распечатали четыре портрета. Потом отксерокопированные портреты продают нам, – рассказывают водители такси.

19 марта Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана. Сын Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах 12 марта с 72,97% голосов. Он пообещал продолжить политику бывшего президента.