100-летний юбилей Нургисы Тлендиева: Токаев дал поручение

Как сообщается на сайте Акорды, Динара Тлендиева проинформировала президента о деятельности и дальнейших планах Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».

В частности, она рассказала о реализации ряда перспективных проектов, в том числе по исполнению популярных произведений из репертуара итальянского тенора Андреа Бочелли и других известных музыкантов на казахских народных инструментах.