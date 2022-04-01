14:37 01.04.2022
100-летний юбилей Нургисы Тлендиева: Токаев дал поручение
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял руководителя оркестра «Отырар сазы» Динару Тлендиеву. На встрече были обсуждены вопросы развития казахской культуры, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, Динара Тлендиева проинформировала президента о деятельности и дальнейших планах Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».
В частности, она рассказала о реализации ряда перспективных проектов, в том числе по исполнению популярных произведений из репертуара итальянского тенора Андреа Бочелли и других известных музыкантов на казахских народных инструментах.
Отдельное внимание было уделено предстоящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования этого важного события, – отмечается в сообщении.