В Нур-Султане состоялось заседание комиссии по правам человека

С докладом выступили заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев и заместитель Генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев.

Стоит отметить, что в работе комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, организаций образования, науки и культуры, общественности и СМИ.

Кроме того, на заседании комиссии обсуждались актуальные вопросы соблюдения и обеспечения прав граждан и иных лиц в ходе деятельности правоохранительных органов, гарантированных Конституцией и законами РК, Международным пактом ООН о гражданских и политических правах, Конвенцией против пыток и другими международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

В своем выступлении председатель комиссии Игорь Рогов отметил важность соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных и специальных органов, особенно на начальных стадиях уголовного процесса.

При этом он особо акцентировал свое внимание на качественной подготовке и переподготовке кадров для правоохранительных органов Республики Казахстан. Именно образованные кадры с высоким уровнем правовой культуры способны обеспечить соблюдение прав граждан и иных лиц на любых стадиях уголовного процесса.

В ходе обсуждения члены комиссии особое внимание уделяли вопросам профилактики и предотвращения пыток на начальных стадиях уголовного процесса, а также в закрытых учреждениях с учетом установок главы государства, озвученных им в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Рекомендовано принять конкретные меры по имплементации норм Стамбульского протокола ООН по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в национальное законодательство и правоприменительную практику Республики Казахстан.

Кроме этого, ряд экспертов отметили важность дальнейшего совершенствования национального законодательства в правоохранительной сфере и приведения его в соответствие со стандартами стран ОЭСР.

На заседании члены комиссии подчеркнули важность подготовки и переподготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров для правоохранительных и специальных органов страны.

На заседании комиссии также обсуждены актуальные вопросы проведения обучающих семинаров-тренингов на тему: «Национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане» для государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и правозащитных НПО, широкой общественности.

Рекомендации комиссии, выработанные на ее заседании, будут доведены до сведения главы государства, Парламента и правительства Республики Казахстан.