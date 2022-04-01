Впервые за 67 лет: в Туркменистане прогнозируют аномальную жару

Согласно предупреждению издания «Метеожурнал», погода будет вызвана прохождением циклона из региона Средиземного моря.

Туркменистан окажется в зоне южной периферийной ложбины с притоком очень теплых и сухих воздушных масс с территорий Ирана и Афганистана.

В Ашхабаде жара может достигнуть 35-36 градусов, а на юге страны, в предгорьях Копетдага, юго-востоке Ахалского и на части Марыйского велаятов подняться до 38 градусов, в то время как в северо-западных прибрежных районах она составит только 12-17 градусов.

4-5 апреля на всей территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на востоке возможны пылевые бури.

4 апреля в некоторых регионах страны, в том числе в Ашхабаде, вероятно, будут побиты рекорды максимальной температуры суток за последние 80-90 лет.

В последний раз аналогичная жара в первой декаде апреля наблюдалась в 2015 году, но тогда это было не 4, а 10 число месяца. В период же с 1 по 5 апреля подобная температура не отмечалась с 1955 года (3 апреля было +34). Таким образом, за период первой пятидневки месяца столь высокой температуры не наблюдалось последние 67 лет.