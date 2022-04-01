В Нур-Султане продолжаются противопаводковые работы

Кроме того, утвержден Комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

На особый контроль взята своевременная уборка снега, при этом особое внимание уделено уборке снега на 25 паводкоопасных участках и жилых массивах в целях недопущения подтопления частных жилых домов вследствие таяния снега.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

На сегодняшний день с территории города вывезено более 4,5 млн м³ снега, что больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по данным РГП «Казгидромет», фактический объем выпавших осадков в текущем зимнем периоде составляет 157,1 мм при норме 99 мм.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Также на постоянной основе ведется работа по очистке сетей ливневой канализации. Всего с начала 2022 года промыто 3940 м коллекторов, пропарено более 2100 труб, очищено почти 38 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, очищены смотровые и дождеприемные колодцы и др. Ведутся работы по обследованию дамб, мостов и русел р. Есиль, Акбулак и Сарыбулак, готовности гидротехнических сооружений, проведению берегоукрепительных работ и другие, – сказал заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.