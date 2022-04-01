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17:11 01.04.2022

Курсы валют на выходные дни

курсы валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 472,81 тенге, поднявшись за день на 5,78 тенге, передает Zakon.kz.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 471,13 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля на дневных торгах вырос на 0,19 тенге и составил 5,69 тенге. Объем торгов – 559 млн рублей.

Китайский юань также подрос – 74,41 тенге (+1,05). Объем торгов – 77,5 млн юаней.

Курс евро установлен Нацбанком в 517,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-478,8 тенге, евро – 522-532 тенге, рос. рубль – 5,45-5,6 тенге.

Лариса Черненко
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