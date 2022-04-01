Скрытые враги здоровья в супермаркете: советы врача

Сейчас, во времена активного развития ЗОЖ, все знают, что углеводы бывают быстрыми и сложными. Быстрыми называют углеводы, которые за короткое время приводят к чрезмерному повышению уровня сахара в крови. Сюда входят конфеты, торты, сдобные мучные изделия, вафли... В более молодом возрасте организм с этим быстро справляется. Однако у человека постарше этот процесс развивается быстрее, что в итоге приводит к возникновению сахарного диабета второго типа. Что касается сложных углеводов, то они плохо растворяются в воде и медленно усваиваются организмом. Соответственно, не приводят к быстрому и чрезмерному повышению уровня сахара в крови. К ним относятся бобовые, свекла, морковь, тыква, кабачок, банан, крупы... Врач-гастроэнтеролог первой категории Айгерим Ибраева

Но, как отметила специалист, мало кто знает, что есть продукты, в составе которых содержится «скрытый» сахар. Причем в достаточно большом количестве, и в том числе в сочетании с различными консервантами, красителями и стабилизаторами, которые тоже вносят свою негативную лепту в ухудшение здоровья.

По словам Ибраевой, такой завуалированный сахар встречается в различных соусах, и в том числе в кетчупе. Так, например, обычно на каждую столовую ложку кетчупа приходится одна чайная ложка сахара. Как вариант, кетчупы и соусы, в которых много сахара, можно заменить сметаной, домашним самодельным кетчупом, йогуртами и ореховым маслом. Еще полезны «табаско» и соус «сальса».

Также больше сахара в обезжиренных продуктах, чем в обычных их разновидностях, так как для компенсации вкуса в продукты с низким содержанием жира и в обезжиренные часто добавляют сахар.

Аналогичная ситуация в йогуртах с низким содержанием жира и фруктовыми вкусами – в них содержится большое количество сахара. Например, в 446 г подобного йогурта содержится восемь чайных ложек сахара.

В число продуктов с завуалированным сахаром также входят консервированные фрукты, овощи в бутылках, консервных банках и индивидуальной упаковке. Они обычно содержат какую-то форму добавленного сахара в виде сиропа, фруктового сока.

Мучные продукты, даже такие, как хлеб, булочки, панировочные сухари, крекеры, злаковые батончики, мюсли, батончики и готовые завтраки, перегружены сахаром.

Продукты на томатной основе — еще один источник скрытого сахара. Причем определить, сколько сахара было добавлено, а сколько содержится в самих помидорах, невозможно.

Чтобы немного сориентировать, приведу пример. Если ничего не добавлять и не убирать, то полстакана (120 г) помидоров дадут 6 г сахара, а полстакана (125 г) томатной пасты содержит почти 32 г сахара. Айгерим Ибраева

Как отметила врач, газированные напитки, в том числе «натуральные», практически все являются источником большого количества сахара.

Поэтому очень важно обращать внимание на состав продуктов. Список ингредиентов расскажет вам о продукте больше, чем все остальное на упаковке. Первый указанный ингредиент дает самую большую весовую долю, а последний – самую маленькую. Если сахар в одной из своих многочисленных ипостасей есть среди первых трех ингредиентов, поищите что-нибудь получше. Вода не считается ингредиентом, поэтому если сахар на четвертом месте, но перед ним идет вода, – не берите этот продукт. Айгерим Ибраева

Второй подводный камень, по ее словам, – пищевые добавки.

Пищевые добавки – это вещества, добавляемые в продукты питания для улучшения их внешних качеств, вкуса, для увеличения срока хранения.

На некоторых упаковках, как отметила специалист, можно встретить фразу «идентичные натуральным», но не надо обманываться, все пищевые добавки являются синтетическими.

Гастроэнтеролог напомнила, что Европейский союз для гармонизации использования пищевых добавок разработал систему их цифровой кодификации.

Каждому ингредиенту присвоен трех- или четырехзначный номер с предшествующей буквой Е («Е» – начальная буква в слове «Europe» – Европа). И для улучшения контроля над применением пищевых добавок была разработана специальная классификация.

Как отметила врач, в условиях современных реалий полного исключения данных добавок не избежать, но бывают случаи развития аллергических реакций на самые разнообразные пищевые добавки в продукте.

Например, бензоат натрия (Е211) – популярный консервант, часто используемый для производства мармелада, меланжа и джемов. Его наличие в продуктах должно настораживать астматиков и людей, чувствительных к аспирину.

Подсластители, искусственные заменители сахара: сорбит (Е420), аспартам (Е951), сахарин (Е954)... Медики долгое время считали их абсолютно безопасными для здоровья и назначали как больным сахарным диабетом, так и просто желающим похудеть. Однако в последние два десятилетия выяснилось, что сахарин является канцерогеном.

Давайте рассмотрим, чем же можно заменить вредные продукты, ведь всегда хочется чего-нибудь сладенького. Конфеты и другие сладости можно заменить сухофруктами, пастилой, а молочный шоколад можно заменить темным горьким шоколадом с содержанием, как минимум, 65% какао. Айгерим Ибраева

Эксперт добавила, что при выборе йогуртов, кефиров необходимо уделять пристальное внимание составу продукта и выбирать с максимально натуральным составом, без содержания красителей и усилителей вкуса.