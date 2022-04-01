17:48 01.04.2022
Спецоперация в Алматы: с организатором нарколаборатории расплачивались биткоинами
Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы изъяли крупную партию сырья для изготовления синтетических наркотиков. Начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП города, цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман.
Полиция выяснила, что дом был сдан в аренду молодому человеку еще в 2021 году. При обыске были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика.
23-летний гражданин с неоконченным медицинским образованием наладил собственное производство наркотиков. В общей сложности из нарколаборатории изъято несколько килограмм высушенных веществ. Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет весит около 160 граммов, другой – 500. Это готовая продукция и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале – в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, – направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование.Заместитель начальника ДП Алматы Берик Абильбеков
Отмечается, что полицейские установили причастность к наркобизнесу еще пятерых молодых людей, двое из которых – девушки-закладчицы. Им 23 и 19 лет, они приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. Подозреваемые взяты под стражу.
По словам организатора преступного ремесла, действовал он по указанию куратора в Telegram. Компоненты для лабораторий приобретал через закладки на территории Талгарского района Алматинской области. За неделю он изготавливал около 2-3 кг синтетического наркотика, оплату еженедельно получал в биткоинах в размере 280 тысяч тенге. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотическим веществом a-PVP общим весом свыше 4 кг, «мефедрон» – 312 грамм и 15 литров «тулуола» (прекурсор). Цена за сырье составляет 150 миллионов тенге.Берик Абильбеков