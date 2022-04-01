Спецоперация в Алматы: с организатором нарколаборатории расплачивались биткоинами

Как сообщили в ДП города, цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман.

Полиция выяснила, что дом был сдан в аренду молодому человеку еще в 2021 году. При обыске были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика.

23-летний гражданин с неоконченным медицинским образованием наладил собственное производство наркотиков. В общей сложности из нарколаборатории изъято несколько килограмм высушенных веществ. Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет весит около 160 граммов, другой – 500. Это готовая продукция и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале – в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, – направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование. Заместитель начальника ДП Алматы Берик Абильбеков

Отмечается, что полицейские установили причастность к наркобизнесу еще пятерых молодых людей, двое из которых – девушки-закладчицы. Им 23 и 19 лет, они приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. Подозреваемые взяты под стражу.