Работника Национального центра экспертизы осудили на восемь лет

30 марта районным судом №2 Алматинского района Нур-Султана оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве уточнили, что он признан виновным по факту получения денежных средств от субъектов предпринимательства Нур-Султана в сфере общественного питания за увод от административной ответственности в период пандемии.

С 2021 года в качестве профилактической меры введена практика участия в судебных заседаниях коллективов госслужащих, работники которых обвиняются в совершении коррупционных правонарушений. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Приговор не вступил в законную силу.