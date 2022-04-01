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Законодательство РК
18:01 01.04.2022

Работника Национального центра экспертизы осудили на восемь лет

нур-султан, центр экспертизы, работник, приговор Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане вынесли приговор работнику Национального центра экспертизы – он осужден на восемь лет. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Zakon.kz.
30 марта районным судом №2 Алматинского района Нур-Султана оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве уточнили, что он признан виновным по факту получения денежных средств от субъектов предпринимательства Нур-Султана в сфере общественного питания за увод от административной ответственности в период пандемии.

С 2021 года в качестве профилактической меры введена практика участия в судебных заседаниях коллективов госслужащих, работники которых обвиняются в совершении коррупционных правонарушений.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Приговор не вступил в законную силу.

Динара Халдарова
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