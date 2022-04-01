18:01 01.04.2022
Работника Национального центра экспертизы осудили на восемь лет
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане вынесли приговор работнику Национального центра экспертизы – он осужден на восемь лет. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Zakon.kz.
30 марта районным судом №2 Алматинского района Нур-Султана оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В ведомстве уточнили, что он признан виновным по факту получения денежных средств от субъектов предпринимательства Нур-Султана в сфере общественного питания за увод от административной ответственности в период пандемии.
С 2021 года в качестве профилактической меры введена практика участия в судебных заседаниях коллективов госслужащих, работники которых обвиняются в совершении коррупционных правонарушений.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
Приговор не вступил в законную силу.