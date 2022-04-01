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Законодательство РК
18:30 01.04.2022

Студент подрабатывал закладчиком наркотиков в Алматы

алматы, студент-закладчик, задержание, полиция Фото: polisia.kz
В Алматы у 19-летнего студента изъяли 25 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом – уголовное дело расследуется по ст. 297 ч. 1 УК РК, передает Zakon.kz.

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, студент подрабатывал закладчиком наркотиков в Алматы – его задержали с поличным.

Студент третьего курса одного из вузов города, как установлено оперативным путем, два месяца работал курьером-закладчиком. В среднем в день он делал 20-25 закладок. В Telegram-чате молодой человек отчитывался о проделанной «работе», отправлял фото и адрес с указанием геолокации.Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Сагындык Аяганов

По его словам, за каждую закладку студент получал от работодателя 1200 тенге.

Наркодельца задержали возле одного из частных домов мкр. Кайрат. При проведении личного обыска у него был изъят полиэтиленовый сверток с надписью «Меф 1,0*10» и «Меф 0,5*15», внутри которого находилось 25 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета.Сагындык Аяганов

Начальник управления отметил, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 297 УК РК («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». – Прим. ред.).Сагындык Аяганов
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