Уилла Смита едва не арестовали прямо на «Оскаре»

Актера Уилла Смита хотели доставить в полицейский участок после премии «Оскар-2022». Однако для этого не хватило оснований. От задержания распустившего руки актера спас «пострадавший», рассказал Уилл Пакер в интервью телекомпании ABC.

Как утверждает продюсер, сотрудники полиции напрямую спросили Криса Рока, надо ли им вмешаться в ситуацию. На это комик ответил резко отрицательно.

Однако американская Академия киноискусств не так благосклонна к поступку Смита. Там уже приступили к дисциплинарному разбирательству. 18 апреля совет управляющих примет решение, будут ли к актеру применены санкции или нет.

Смит со своей стороны уже дважды извинился за то, что дал комику пощечину. Сначала со сцены, когда получал заветную статуэтку, а затем через социальные сети. Актер согласился с тем, что шутки в его адрес – часть работы, но реприза в адрес супруги, по его словам, оказалась для него невыносимой. Вот почему актер отреагировал на нее так эмоционально.