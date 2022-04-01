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18:50 01.04.2022

Уилла Смита едва не арестовали прямо на «Оскаре»

Арестовали Фото: Instagram/willsmith
Продюсер кинопремии «Оскар» Уилл Пакер заявил, что полиция была готова арестовать актера Уилла Смита прямо во время церемонии после того, как он ударил ведущего церемонии Криса Рока, сообщает Zakon.kz.

Актера Уилла Смита хотели доставить в полицейский участок после премии «Оскар-2022». Однако для этого не хватило оснований. От задержания распустившего руки актера спас «пострадавший», рассказал Уилл Пакер в интервью телекомпании ABC.

Как утверждает продюсер, сотрудники полиции напрямую спросили Криса Рока, надо ли им вмешаться в ситуацию. На это комик ответил резко отрицательно.

Однако американская Академия киноискусств не так благосклонна к поступку Смита. Там уже приступили к дисциплинарному разбирательству. 18 апреля совет управляющих примет решение, будут ли к актеру применены санкции или нет.

Смит со своей стороны уже дважды извинился за то, что дал комику пощечину. Сначала со сцены, когда получал заветную статуэтку, а затем через социальные сети. Актер согласился с тем, что шутки в его адрес – часть работы, но реприза в адрес супруги, по его словам, оказалась для него невыносимой. Вот почему актер отреагировал на нее так эмоционально.

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