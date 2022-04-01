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19:15 01.04.2022

Задержаны преступники, напавшие с ножом на таксиста в Алматы

Задержаны преступники, таксист Фото: polisia.kz
Инцидент произошел 12 марта в Турксибском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Трое мужчин под видом клиентов заказали такси бизнес-класса и попросили водителя отвезти их в аэропорт. Во время поездки напали на водителя и нанесли ему множество ножевых ранений. Автомобиль Toyota Camry забрали.

Водитель, к счастью, выжил.

С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района. Личность подозреваемых установили почти сразу. Отметим, что они пытались скрыться. Однако тщетно: сейчас подозреваемые взяты под стражу. Распорядиться чужой машиной фигурантам не удалось. Иномарка уже возвращена истинному владельцу.Замначальника ДП города Алматы Берик Абильбеков

Личности задержанных сейчас проверяются на причастность к другим преступлениям. Они – жители Талгарского района, Алматинской области, 29, 24 и 22 лет.

Когда мне сообщили, что нападавшие задержаны, я, честно сказать, сильно обрадовался. Благодарю сотрудников полиции за профессиональную работу.Пострадавший

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