19:25 01.04.2022
Видео с колонной российской техники в Костанайской области – комментарий Минобороны
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали видео с колонной российской техники в Костанайской области, передает Zakon.kz.
Информацию касательно передвижения российской техники в Костанайской области оборонное ведомство опубликовало на своем Telegram-канале.
На распространяемой в социальных сетях видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд, – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что «подразделение находилось в Казахстане с 14 марта текущего года в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Аркалыкском районе Костанайской области».
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Также в ведомстве напомнили, что ранее с космодрома «Байконур» был осуществлен пуск космического корабля «Союз МС-21», а также приземление корабля «Союз МС-19».