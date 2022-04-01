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19:25 01.04.2022

Видео с колонной российской техники в Костанайской области – комментарий Минобороны

костанайская область, рф, спецтехника, минобороны, комментарий Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали видео с колонной российской техники в Костанайской области, передает Zakon.kz.

Информацию касательно передвижения российской техники в Костанайской области оборонное ведомство опубликовало на своем Telegram-канале.

На распространяемой в социальных сетях видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд, – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что «подразделение находилось в Казахстане с 14 марта текущего года в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Аркалыкском районе Костанайской области».

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Также в ведомстве напомнили, что ранее с космодрома «Байконур» был осуществлен пуск космического корабля «Союз МС-21», а также приземление корабля «Союз МС-19».

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