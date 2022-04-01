Телескоп «Хаббл» обнаружил самую старую звезду во Вселенной
Небесное тело, сформировавшееся почти 13 миллиардов лет назад, назвали Эрендел, передает Европейское космическое агентство (EКА).
Американский астроном Брайан Уэлш со своими коллегами изучал снимки «Хаббла» в течение трех с половиной лет и пришел к выводу, что телескоп заснял не отблеск нескольких звезд, а именно свет одной звезды.
Уэлш добавил, что звезда была открыта благодаря увеличению от огромного галактического скопления, находящегося между Землей и Earendel. Масса этого скопления деформировала космическую ткань, создав мощное «увеличительное стекло», которое исказило и значительно усилило излучение от дальних объектов, расположенных позади него.
Звезда излучала свет всего через 900 млн лет после Большого взрыва, и это самый древний свет, который когда-либо засекали телескопы.
Ранее рекорд принадлежал звезде, обнаруженной телескопом в 2018 году. Эта звезда существовала, когда Вселенной было около четырех миллиардов лет.
«Хаббл» – один из крупнейших телескопов в космосе, работает с 1990 года и входит в список Больших обсерваторий НАСА. «Хаббл» был совместно создан командой НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).