Вор-домушник совершил более 50 краж в Туркестанской области

Вор вскрывал пластиковые окна с помощью подручных средств, затем похищал деньги и золото. Краденное сдавал в ломбарды города Шымкента. Действовал только ночью.

Так, в дежурную часть Казыгуртского РОП обратилась местная жительница. Ночью к ней в дом проникли вор и похитили из шкафа 1 миллион тенге и золотые изделия. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 3 миллионов тенге.

С целью раскрытия краж мы создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников криминальной полиции и Казыгуртского РОП. Нами задержан подозреваемый, житель города Шымкента, ранее судимый за кражи. На сегодня установлена причастность домушника к более 50 кражам чужого имущества на территории Казыгуртского, Келесского, Сарыагашского и Ордабасинского районов, в период с 2020 по 2022 годы. Заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Часть похищенного золота в качестве вещественного доказательства изъята и возвращена законным владельцам. Следствием устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также возможные соучастники краж.