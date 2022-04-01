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23:27 01.04.2022

Объявлены результаты жеребьевки ЧМ — 2022 в Катаре

ЧМ по футболу Фото: fifa.com
В Дохе (Катар) состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Итоги жеребьевки:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс/Шотландия/Украина;

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис;

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландии, Германия, Япония;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил перед началом жеребьевки.

Этот чемпионат мира будет лучшим чемпионатом мира по футболу и станет величайшим шоу на Земле. Мир объединится в Катаре. Президент ФИФА Джанни Инфантино

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Катар станет первой страной — хозяйкой ЧМ с Ближнего Востока в истории.

В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора 21 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре.

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Константин Вноровский
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