Объявлены результаты жеребьевки ЧМ — 2022 в Катаре
Итоги жеребьевки:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс/Шотландия/Украина;
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;
Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис;
Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландии, Германия, Япония;
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил перед началом жеребьевки.
Этот чемпионат мира будет лучшим чемпионатом мира по футболу и станет величайшим шоу на Земле. Мир объединится в Катаре. Президент ФИФА Джанни Инфантино
Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Катар станет первой страной — хозяйкой ЧМ с Ближнего Востока в истории.
В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора 21 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре.
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