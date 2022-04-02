Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов - Байден

Глава Белого дома сказал, что на рынке появятся «десятков миллионов баррелей» нефти, передает РИА Новости.

По мнению американского президента, таким образом государства выступили против использования Россией энергоресурсов в качестве оружия в отношении других стран.

Ранее сам Байден заявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода. По словам президента, нынешние объемы высвобождения нефти в Штатах являются рекордными для истории страны. Байден добавил, что его администрация работает с производителями нефти США для увеличения ее производства.

31 марта американская администрация уточняла, что вопросы координации действий при поставке на рынок нефти из стратегических резервов Запада рассмотрит на своем совещании в Париже Международное энергетическое агентство.