Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:36 02.04.2022

Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов - Байден

Нефть, резервы Фото: Instagram/joebiden
Американский президент Джо Байден заявил, что более 30 государств присоединились к инициативе США по высвобождению на мировой рынок нефти из своих запасов с целью снижения цены на топливо, сообщает Zakon.kz.

Глава Белого дома сказал, что на рынке появятся «десятков миллионов баррелей» нефти, передает РИА Новости.

По мнению американского президента, таким образом государства выступили против использования Россией энергоресурсов в качестве оружия в отношении других стран.

Ранее сам Байден заявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода. По словам президента, нынешние объемы высвобождения нефти в Штатах являются рекордными для истории страны. Байден добавил, что его администрация работает с производителями нефти США для увеличения ее производства.

31 марта американская администрация уточняла, что вопросы координации действий при поставке на рынок нефти из стратегических резервов Запада рассмотрит на своем совещании в Париже Международное энергетическое агентство.

Константин Вноровский
Байден Джо США
Бозумбаев рассказал, как разделят Алматинскую область
01.04.2022
Какая погода ждет казахстанцев в апреле
01.04.2022
В Нацбанке объяснили, как защитят тенговые вклады
01.04.2022
Мужчины, спасшие школьницу в Актобе, рассказали подробности
01.04.2022
16 случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
01.04.2022
Главная Топ LIVE Все