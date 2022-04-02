В МИИР назвали причины удорожания строительства

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прокомментировали удорожание строительства в стране.

По данным ведомства, в 2022 году на фоне транспортно-логистического кризиса, который возник из-за геополитической ситуации, в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов и роста спекулятивных действий поставщиков стройматериалов.

В этой связи для удовлетворения потребности внутреннего рынка в стройматериалах, а также снижения импортозависимости и предотвращения колебания цен до 2025 года предложено реализовать 157 инвестпроектов с созданием более 15,7 тыс. новых рабочих мест.

В настоящий момент по согласованию с акиматами, институтами развития и НПП «Атамекен» разработана и утверждена Дорожная карта по детальной реализации проектов строительной индустрии до 2025 года.

Кроме того, МИИР совместно с АО «Samruk-Kazyna Construction» отобрано 35 импортозамещающих проектов с созданием 8,6 тыс. постоянных рабочих мест.

Сообщается, что реализация проектов позволит снизить долю импорта в категории наиболее востребованных стройматериалов: сантехкерамики, теплоизоляционных материалов, межкомнатных дверей, ДСП, стекол, керамической плитки, напольных покрытий и других.

Также министерство предприняло шаги для предупреждения удорожания строительства объектов, возводящихся за счет средств бюджета.

К примеру, для оперативного реагирования на значительные колебания стоимости строительных ресурсов ведомством издаются сборники актуальных сметных цен на стройматериалы. Это позволяет снизить риск увеличения количества незавершенного строительства бюджетных объектов.

В министерстве отметили, что из-за происходящих процессов в Казахстане приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций. В 84 случаях установлено, что стройка остановилась из-за удорожания проектов.

Регулярный мониторинг сферы строительства показал, что одной из причин такого удорожания являются непоследовательные действия местных исполнительных органов при финансировании объектов.

Не завершив один объект, они приступают к реализации еще нескольких проектов одновременно и в пределах этих средств растягивают сроки завершения строительства. Это приводит к невыполнению подрядчиками своих обязательств и приостановлению работ. Из-за увеличения стоимости строительных ресурсов в прошлом году акиматы регионов заявили на корректировку стоимости строительства 641 проект. МИИР

В МИИР предложили Министерству финансов ужесточить меры ответственности в части исполнения сроков финансирования, а также конкретизировать сроки проведения госаудита в части упрощения корректировки проектов.

По мнению министерства, эти меры позволят не снижать темпы жилого и промышленного строительства в стране.

Отмечается, что в 2022 году запланировано строительство 15,1 млн кв. м нового жилья. За два месяца уже введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья.

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается в 13 регионах. Наибольший рост отмечается в Павлодарской (191,1%), Северо-Казахстанской (146,3%), Туркестанской (139,5%), Алматинской (125,2%) и Акмолинской (113,8%) областях, а также в Алматы (110,5%).

В 2022 году в сферу жилищного строительства планируется привлечь 2,4 трлн тенге инвестиций.