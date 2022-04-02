2650 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2650 человек (1628+ и 1022 КВИ-), из них в стационарах – 294, на амбулаторном уровне – 2356.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 19,

в состоянии крайней степени тяжести – 4,

на аппарате ИВЛ – 7.