09:07 02.04.2022
2650 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 19 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2650 человек (1628+ и 1022 КВИ-), из них в стационарах – 294, на амбулаторном уровне – 2356.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 19,
в состоянии крайней степени тяжести – 4,
на аппарате ИВЛ – 7.
Фото: Минздрав РК