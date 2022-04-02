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09:07 02.04.2022

2650 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 19 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2650 человек (1628+ и 1022 КВИ-), из них в стационарах – 294, на амбулаторном уровне – 2356.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 19,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4,

  • на аппарате ИВЛ – 7.

КВИ Казахстан

Фото: Минздрав РК

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