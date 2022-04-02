Режим ЧС объявили в двух районах ЗКО

Чрезвычайное положение объявили власти ЗКО в двух районах – в Каратобинском и Чингирлауском, сообщает «Хабар 24».

Талыми водами затопило 25 домов и школу в селе Шылгын. Строения на полметра оказались в воде. Из сел эвакуировали 57 человек, погибли 30 голов овец и коз.

Больных и беременных вывезли на вездеходах, к месту обеспечат подвоз продуктов питания.

В Чингирлауском районе прорвало дорогу от села Сегизсай до райцентра, прервано автомобильное сообщение. Такая же ситуация в селе Алмаз, где на въезде разрушен мост.

Аким области Гали Искалиев сообщил о создании спецкомиссии, которая будет оценивать ущерб и выносить решение по поддержке людей.

Глава ДЧС ЗКО Ернур Утегенов заявил, что на контроле находятся и другие регионы.

Это северные части, Таскалинский, Байтерек, Теректинский, Бурлинский и Сырымский районы, которые имеют снежный покров. Ернур Утегенов

Начальник ДЧС отметил, что работа по очистке труб и откачке воды будет продолжена.