Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Поздравление опубликовано на сайте Елбасы.

В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама – доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности несомненно укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.

В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия! – говорится в тексте.