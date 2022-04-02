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12:02 02.04.2022

Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Елбасы Рамазан Фото: elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев отметил главные ценности ислама – доброту и сострадание, терпение и милосердие, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Поздравление опубликовано на сайте Елбасы.

В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама – доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности несомненно укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.

В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия! – говорится в тексте.

Ранее поздравления опубликовал президент Касым-Жомарт Токаев.

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