12:02 02.04.2022
Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Фото: elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев отметил главные ценности ислама – доброту и сострадание, терпение и милосердие, сообщает Zakon.kz.
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Поздравление опубликовано на сайте Елбасы.
В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама – доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности несомненно укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.
В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия! – говорится в тексте.
Ранее поздравления опубликовал президент Касым-Жомарт Токаев.