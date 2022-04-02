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12:23 02.04.2022

Германия приостановила высылку беженцев в Восточную Европу

беженцы Украина Фото: pixabay
Высылка уголовных преступников и других лиц, подлежащих депортации, приостановлена на фоне военного конфликта в Украине. Это связано с отсутствием прямого воздушного сообщения с РФ и Украиной и рядом других причин, сообщает Zakon.kz.

На фоне ситуации в Украине все федеральные земли Германии на неопределенный срок приостанавливают высылку уголовных преступников и других лиц, подлежащих депортации, в страны Восточной Европы, сообщает Deutsche Welle.

Это решение коснется не только России и Украины, но также Беларуси и Молдовы.

По словам источника в МВД в федеральной земле Бавария, высылки в настоящее время невозможны из-за закрытия воздушного пространства и отсутствия прямого воздушного сообщения.

Польша и Румыния уже заявили, что из-за перегруженности с приемом беженцев из Украины они на неопределенный срок отказываются принимать депортированных из Германии. Исключения не представляются возможными.

Данияр Кунафин
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