Германия приостановила высылку беженцев в Восточную Европу

На фоне ситуации в Украине все федеральные земли Германии на неопределенный срок приостанавливают высылку уголовных преступников и других лиц, подлежащих депортации, в страны Восточной Европы, сообщает Deutsche Welle.

Это решение коснется не только России и Украины, но также Беларуси и Молдовы.

По словам источника в МВД в федеральной земле Бавария, высылки в настоящее время невозможны из-за закрытия воздушного пространства и отсутствия прямого воздушного сообщения.

Польша и Румыния уже заявили, что из-за перегруженности с приемом беженцев из Украины они на неопределенный срок отказываются принимать депортированных из Германии. Исключения не представляются возможными.