Зеленый пояс Тараза пополнили на 7 тысяч деревьев

В рамках акции «Менің қалам – менің аулам!» в Таразе высадили более 7 тыс. саженцев.

Основная цель мероприятия – озеленение областного центра. В акции приняли участие жители города, представители СМИ и общественности, учителя и волонтеры.

в парке «Жеңіс» (100 деревьев), по улице Аль-Фараби, на территории многопрофильной больницы №1, в мкр. Астана №8, 19, 30, 31;

на территории многоэтажного жилого дома №59 по улице Рахимова высадили 300 деревьев;

также 700 саженцев высадили на территории многоэтажных жилых домов в мкр. 15 по улице Аскарова, на территории областного противотуберкулезного диспансера, психиатрического диспансера, онкологической больницы;

300 деревьев высадили в Сквере Есенина, на территории многоэтажного жилого дома №20 по улице Сулейменова, в жилых массивах «Тункуруш», «Телецентр», на третьем повороте проспекта Абая;

жители таких жилых массивов, как «Барысхан», улиц Курманбетова, Кызылкайнар, Куанышбаева, Алматинской высадили 300 деревьев;

около 300 деревьев высадили на территориях жилых домов по улицам Айтеке би и Казыбек би;

300 саженцев посадили на территории ряда многоэтажных жилых домов по улицам Байзак батыра, Сагындыкова, Желтоксан;

вдоль канала «Карасу-2» и мкр. Самал высадили 200 деревьев;

500 молодых саженцев посадили на территории мкр. Байтерек и школы-лицея №3;

еще 500 деревьев высадили в мкр. Арай-2 и вдоль массива «Арай»;

не остались без внимания и отдаленные территории города. Жители массива «Карасу» поддержали инициативу и посадили 100 саженцев, в мкр. Кольтоган высадили 600 деревьев;