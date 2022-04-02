Зеленый пояс Тараза пополнили на 7 тысяч деревьев
В рамках акции «Менің қалам – менің аулам!» в Таразе высадили более 7 тыс. саженцев.
Основная цель мероприятия – озеленение областного центра. В акции приняли участие жители города, представители СМИ и общественности, учителя и волонтеры.
Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
в парке «Жеңіс» (100 деревьев), по улице Аль-Фараби, на территории многопрофильной больницы №1, в мкр. Астана №8, 19, 30, 31;
на территории многоэтажного жилого дома №59 по улице Рахимова высадили 300 деревьев;
также 700 саженцев высадили на территории многоэтажных жилых домов в мкр. 15 по улице Аскарова, на территории областного противотуберкулезного диспансера, психиатрического диспансера, онкологической больницы;
300 деревьев высадили в Сквере Есенина, на территории многоэтажного жилого дома №20 по улице Сулейменова, в жилых массивах «Тункуруш», «Телецентр», на третьем повороте проспекта Абая;
жители таких жилых массивов, как «Барысхан», улиц Курманбетова, Кызылкайнар, Куанышбаева, Алматинской высадили 300 деревьев;
около 300 деревьев высадили на территориях жилых домов по улицам Айтеке би и Казыбек би;
300 саженцев посадили на территории ряда многоэтажных жилых домов по улицам Байзак батыра, Сагындыкова, Желтоксан;
вдоль канала «Карасу-2» и мкр. Самал высадили 200 деревьев;
500 молодых саженцев посадили на территории мкр. Байтерек и школы-лицея №3;
еще 500 деревьев высадили в мкр. Арай-2 и вдоль массива «Арай»;
не остались без внимания и отдаленные территории города. Жители массива «Карасу» поддержали инициативу и посадили 100 саженцев, в мкр. Кольтоган высадили 600 деревьев;
1500 саженцев высадили по дренажному каналу мкр. Байтерек, 1 тыс. саженцев – по дренажному каналу «Тайвань» в жилом массиве «Коктем». По каналу «Туйте» в мкр. 15 – 500 деревьев.
Организаторы отметили, что работа по озеленению города будет продолжена.
Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Фото: пресс-служба акима Жамбылской области