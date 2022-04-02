Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:36 02.04.2022

Зеленый пояс Тараза пополнили на 7 тысяч деревьев

Тараз высадка деревьев Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В акции приняли участие жители города, СМИ и общественность, учителя и волонтеры. Основная цель мероприятия – озеленение Тараза, сообщает Zakon.kz.

В рамках акции «Менің қалам – менің аулам!» в Таразе высадили более 7 тыс. саженцев.

Основная цель мероприятия – озеленение областного центра. В акции приняли участие жители города, представители СМИ и общественности, учителя и волонтеры.

высадка деревьев Тараз

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Деревья высадили как на придомовых территориях, так и вдоль улиц города. В частности:

  • в парке «Жеңіс» (100 деревьев), по улице Аль-Фараби, на территории многопрофильной больницы №1, в мкр. Астана №8, 19, 30, 31;

  • на территории многоэтажного жилого дома №59 по улице Рахимова высадили 300 деревьев;

  • также 700 саженцев высадили на территории многоэтажных жилых домов в мкр. 15 по улице Аскарова, на территории областного противотуберкулезного диспансера, психиатрического диспансера, онкологической больницы;

  • 300 деревьев высадили в Сквере Есенина, на территории многоэтажного жилого дома №20 по улице Сулейменова, в жилых массивах «Тункуруш», «Телецентр», на третьем повороте проспекта Абая;

  • жители таких жилых массивов, как «Барысхан», улиц Курманбетова, Кызылкайнар, Куанышбаева, Алматинской высадили 300 деревьев;

  • около 300 деревьев высадили на территориях жилых домов по улицам Айтеке би и Казыбек би;

  • 300 саженцев посадили на территории ряда многоэтажных жилых домов по улицам Байзак батыра, Сагындыкова, Желтоксан;

  • вдоль канала «Карасу-2» и мкр. Самал высадили 200 деревьев;

  • 500 молодых саженцев посадили на территории мкр. Байтерек и школы-лицея №3;

  • еще 500 деревьев высадили в мкр. Арай-2 и вдоль массива «Арай»;

  • не остались без внимания и отдаленные территории города. Жители массива «Карасу» поддержали инициативу и посадили 100 саженцев, в мкр. Кольтоган высадили 600 деревьев;

  • 1500 саженцев высадили по дренажному каналу мкр. Байтерек, 1 тыс. саженцев – по дренажному каналу «Тайвань» в жилом массиве «Коктем». По каналу «Туйте» в мкр. 15 – 500 деревьев.

Организаторы отметили, что работа по озеленению города будет продолжена.

высадка саженцев Тараз

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Саженцы деревья Тараз

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Саженцы деревья

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Данияр Кунафин
Тараз
Ситуация в Украине: Рада запретила символы «V» и «Z», взрывы в Белгородской области РФ
01.04.2022
Токаев подписал закон об обмене персональными данными граждан в странах СНГ
01.04.2022
Курсы валют на выходные дни
01.04.2022
Задержан экс-управляющий директор ТОО «Оператор РОП» – Антикор
01.04.2022
Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева
01.04.2022
Главная Топ LIVE Все