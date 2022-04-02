Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:44 02.04.2022

Дефекты после ремонта дорог в Шымкенте устранят до 15 мая

Шымкент дорога Фото: пресс-служба акима Шымкента
За каждый просроченный день ремонта дорог на подрядчиков будут налагаться штрафы. Такое поручение дал аким Шымкента Мурат Айтенов представителям спецкомиссии, которая выявила дефекты при проверке качества дорог после ремонта, сообщает Zakon.kz.

Созданная по поручению акима города комиссия в составе специалистов управления транспорта и автомобильных дорог и городского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» проверила качество выполненных восемью компаниями-подрядчиками дорожных работ и выявила неисправности.

Шымкент дороги ремонт

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В частности, из 310 кв. км построенных и отремонтированных дорог 2,8 кв. км оказались с дефектами.

Шымкент ремонт дорог

Фото: пресс-служба акима Шымкента

21 из 980 отремонтированных скважин специалисты не приняли из-за некачественных работ.

Руководству подрядных организаций акимат направил предупредительные письма, чтобы те восстановили объекты до 15 мая. В случае неисполнения в срок требований строителям грозит штраф за каждый просроченный день.

Также из 4,5 км велодорожки в районе аэропорта 0,6 км будут приведены в порядок подрядчиком – ТОО «ЭнСаф», проводившим в этом месте систему канализации, работы уже ведутся.

Ремонт дорог Шымкент

Фото: пресс-служба акима Шымкента

А на месте системы канализации компания «Корпорация «Береке» начнет строительство автодороги и велодорожек.

Комиссия дороги Шымкент

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В 2021 году в Шымкенте работы велись на 310 км автодорог – было построено 72,2 кв. км новых дорог и отремонтировано 237,8 кв. км.

Данияр Кунафин
Айтенов Мурат Шымкент
Ситуация в Украине: Рада запретила символы «V» и «Z», взрывы в Белгородской области РФ
01.04.2022
Токаев подписал закон об обмене персональными данными граждан в странах СНГ
01.04.2022
Курсы валют на выходные дни
01.04.2022
Задержан экс-управляющий директор ТОО «Оператор РОП» – Антикор
01.04.2022
Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева
01.04.2022
Главная Топ LIVE Все