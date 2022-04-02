Дефекты после ремонта дорог в Шымкенте устранят до 15 мая

Созданная по поручению акима города комиссия в составе специалистов управления транспорта и автомобильных дорог и городского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» проверила качество выполненных восемью компаниями-подрядчиками дорожных работ и выявила неисправности.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В частности, из 310 кв. км построенных и отремонтированных дорог 2,8 кв. км оказались с дефектами.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Руководству подрядных организаций акимат направил предупредительные письма, чтобы те восстановили объекты до 15 мая. В случае неисполнения в срок требований строителям грозит штраф за каждый просроченный день.

21 из 980 отремонтированных скважин специалисты не приняли из-за некачественных работ.

Также из 4,5 км велодорожки в районе аэропорта 0,6 км будут приведены в порядок подрядчиком – ТОО «ЭнСаф», проводившим в этом месте систему канализации, работы уже ведутся.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

А на месте системы канализации компания «Корпорация «Береке» начнет строительство автодороги и велодорожек.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В 2021 году в Шымкенте работы велись на 310 км автодорог – было построено 72,2 кв. км новых дорог и отремонтировано 237,8 кв. км.