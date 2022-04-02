Премьер-министр Алихан Смаилов открыл страницу в Facebook

Алихан Смаилов открыл свою страницу в Facebook

Он призвал казахстанцев подписываться, задавать ему вопросы и предлагать идеи.

По мере возможности буду предоставлять ответы и принимать необходимые решения. Алихан Смаилов

Глава кабмина также поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан.