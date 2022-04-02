14:11 02.04.2022
Премьер-министр Алихан Смаилов открыл страницу в Facebook
Фото: пресс-служба премьер-министра
Глава кабинета министров Казахстана Алихан Смаилов призвал жителей страны задавать ему вопросы и предлагать идеи в Facebook, сообщает Zakon.kz.
Алихан Смаилов открыл свою страницу в Facebook
Он призвал казахстанцев подписываться, задавать ему вопросы и предлагать идеи.
По мере возможности буду предоставлять ответы и принимать необходимые решения. Алихан Смаилов
Глава кабмина также поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан.
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