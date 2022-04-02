Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:11 02.04.2022

Премьер-министр Алихан Смаилов открыл страницу в Facebook

премьер-министр Казахстана Facebook Фото: пресс-служба премьер-министра
Глава кабинета министров Казахстана Алихан Смаилов призвал жителей страны задавать ему вопросы и предлагать идеи в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов открыл свою страницу в Facebook

Он призвал казахстанцев подписываться, задавать ему вопросы и предлагать идеи.

По мере возможности буду предоставлять ответы и принимать необходимые решения. Алихан Смаилов

Глава кабмина также поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан.

Новость по теме

Смаилов распределил обязанности между вице-премьерами

Данияр Кунафин
Смаилов Алихан
Ситуация в Украине: Рада запретила символы «V» и «Z», взрывы в Белгородской области РФ
01.04.2022
Токаев подписал закон об обмене персональными данными граждан в странах СНГ
01.04.2022
Курсы валют на выходные дни
01.04.2022
Задержан экс-управляющий директор ТОО «Оператор РОП» – Антикор
01.04.2022
Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева
01.04.2022
Главная Топ LIVE Все