С улиц ВКО откачали 13 тысяч кубометров талых вод
1 апреля в период с 10:00 до 20:00 в Бескарагайском районе спасатели ДЧС и сотрудники местных исполнительных органов откачали талые воды с улиц и открытых территорий.
По данным ДЧС ВКО, всего откачано 13 095 кубометров талых вод.
Жителям области рекомендовали:
очистить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьев, так как это приводит к затору воды;
подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина);
в случае осложнения обстановки быть готовыми к эвакуации, перегнать скот в безопасное место;
приготовить документы, необходимые вещи, медикаменты;
перенести ценные вещи на верхние этажи.
В случае эвакуации необходимо:
отключить газ, электричество и воду;
погасить огонь в горящих печах;
выпустить животных из помещений, где есть угроза подтопления.
При чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефону 112.