С улиц ВКО откачали 13 тысяч кубометров талых вод

1 апреля в период с 10:00 до 20:00 в Бескарагайском районе спасатели ДЧС и сотрудники местных исполнительных органов откачали талые воды с улиц и открытых территорий.

По данным ДЧС ВКО, всего откачано 13 095 кубометров талых вод.

Жителям области рекомендовали:

очистить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьев, так как это приводит к затору воды;

подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина);

в случае осложнения обстановки быть готовыми к эвакуации, перегнать скот в безопасное место;

приготовить документы, необходимые вещи, медикаменты;

перенести ценные вещи на верхние этажи.

В случае эвакуации необходимо:

отключить газ, электричество и воду;

погасить огонь в горящих печах;

выпустить животных из помещений, где есть угроза подтопления.

При чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефону 112.