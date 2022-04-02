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15:13 02.04.2022

С улиц ВКО откачали 13 тысяч кубометров талых вод

ВКО подтопление талые воды Фото: ДЧС ВКО
Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям дали жителям ВКО рекомендации по подготовке территории домов, а также проведению необходимых действий при возможной эвакуации, сообщает Zakon.kz.

1 апреля в период с 10:00 до 20:00 в Бескарагайском районе спасатели ДЧС и сотрудники местных исполнительных органов откачали талые воды с улиц и открытых территорий.

По данным ДЧС ВКО, всего откачано 13 095 кубометров талых вод.

Жителям области рекомендовали:

  • очистить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьев, так как это приводит к затору воды;

  • подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина);

  • в случае осложнения обстановки быть готовыми к эвакуации, перегнать скот в безопасное место;

  • приготовить документы, необходимые вещи, медикаменты;

  • перенести ценные вещи на верхние этажи.

В случае эвакуации необходимо:

  • отключить газ, электричество и воду;

  • погасить огонь в горящих печах;

  • выпустить животных из помещений, где есть угроза подтопления.

При чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефону 112.

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область
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