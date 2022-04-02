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Законодательство РК
16:27 02.04.2022

Самые вредные и полезные продукты для больных диабетом

консерванты Фото: pixabay
Главный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов рассказал о том, что к наиболее вредным продуктам для больных сахарным диабетом относятся быстрые углеводы и животные жиры, передает Zakon.kz.
Продукты с легкоусвояемыми углеводами – это сахар, варенье, соки, мед – они приводят к резкому повышению уровня глюкозы, – отметил эксперт.

Как уточняет врач, нежелательно употреблять жирные и жареные продукты, так как они повышают риск инсулинорезистентности. А это способствует развитию ожирения, пишут РИА Новости.

Полезные продукты, обязательные для рациона больного диабетом, – нежирное мясо, яйца, индейка и рыба. Также необходимо употреблять больше овощей за исключением зрелых бобовых и картофеля.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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