16:27 02.04.2022
Самые вредные и полезные продукты для больных диабетом
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Главный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов рассказал о том, что к наиболее вредным продуктам для больных сахарным диабетом относятся быстрые углеводы и животные жиры, передает Zakon.kz.
Продукты с легкоусвояемыми углеводами – это сахар, варенье, соки, мед – они приводят к резкому повышению уровня глюкозы, – отметил эксперт.
Как уточняет врач, нежелательно употреблять жирные и жареные продукты, так как они повышают риск инсулинорезистентности. А это способствует развитию ожирения, пишут РИА Новости.
Полезные продукты, обязательные для рациона больного диабетом, – нежирное мясо, яйца, индейка и рыба. Также необходимо употреблять больше овощей за исключением зрелых бобовых и картофеля.
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