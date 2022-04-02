Гендиректор «Севказэнерго» водворен в ИВС после ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске

1 апреля в порядке ст. 128 УПК РК сотрудниками ДП СКО задержан и водворен в изолятор временного содержания Управления полиции города Петропавловска генеральный директор АО «Севказэнерго», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле МВД, прокуратуры и руководства ДП СКО.

Шлакопровод, расположенный под дымовой трубой №1, вышел из строя 29 марта. Из-за падения трубы на предприятии был отключен один из золошлакопроводов.