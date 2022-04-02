Гроза и сильный ветер ожидаются в Казахстане

На востоке Атырауской области синоптики прогнозируют ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Актюбинской области – ветер юго-восточный, южный, днем на западе, юге области порывы 15 м/с.

Ночью и утром на юге Акмолинской области туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Уральске ночью и утром туман.

На севере Костанайской области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, южный, порывы 15 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области пройдут осадки (дождь, снег). На севере области возможны туман, гололед. Ветер юго-западный на западе области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью туман, гололед.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.