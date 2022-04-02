Жителей ВКО предупредили о сходе лавин в горах

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Как уточняется, штормовое предупреждение о лавинной опасности действует в регионе до 4 апреля.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО призвали горожан воздержаться от поездок и походов в горы, быть аккуратнее при проезде мимо лавиноопасных очагов.