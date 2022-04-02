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19:05 02.04.2022

Жителей ВКО предупредили о сходе лавин в горах

спецтехника Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Катон-Карагайском районе на автодороге Согорное – Барлык, на 16-м км, произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Общий объем снега составил 2400 кубических метров, снежная масса полностью перекрыла дорогу, передает Zakon.kz.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Как уточняется, штормовое предупреждение о лавинной опасности действует в регионе до 4 апреля.

горы

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО призвали горожан воздержаться от поездок и походов в горы, быть аккуратнее при проезде мимо лавиноопасных очагов.

снежная лавина

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Елена Беляева
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