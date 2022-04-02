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Законодательство РК
20:07 02.04.2022

Принята дорожная карта, касающаяся автомобильных пассажирских перевозок

транспорт Фото: Zakon.kz
Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принята Дорожная карта по пресечению деятельности автомобильных пассажирских перевозок, нарушающих действующее законодательство страны, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в дорожной карте предусмотрено проведение анализа состояния рынка автомобильных пассажирских перевозок, инвентаризации и разъяснения норм национального законодательства, а также проведение совместных мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований.

Документ принят в рамках исполнения Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы, утвержденного постановлением правительства Республики Казахстан в сентябре 2021 года. Также в рамках комплексного плана функционирует межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители министерств индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, финансов, информации и общественного развития, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также НПП «Атамекен» и других заинтересованных организаций.

Отмечается, что в 2021 году проведено порядка 280 рейдовых проверок, по результатам которых составлено более 390 административных материалов и наложено штрафов на сумму 8,2 млн тенге. На постах транспортного контроля возбуждено 1500 административных материалов и наложены штрафы на сумму более 10 млн тенге.

Елена Беляева
МИИР РК
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