20:50 02.04.2022
Движение на размытой дороге в Актюбинской области временно возобновили
Фото: пресс-служба АО НК «КазАвтоЖол»
В пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол» сообщили о том, что на участке А-27 Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань) на км 283 (водопропускная труба) завершены восстановительные работы. Проезд временно открыт до проведения основательного ремонта, передает Zakon.kz.
Для участников дорожного движения обеспечен проезд по двум направлениям. С наступлением благоприятных погодных условий на данном участке возобновятся восстановительные работы по замене трехочковой трубы 3х1,5 на двухочковую тюбинговую трубу размером 4х2,5. Пресс-служба АО НК «КазАвтоЖол»
Как уточняется, на участке обеспечено круглосуточное дежурство.
Фото: пресс-служба АО НК «КазАвтоЖол»
1 апреля на 283-м км автодороги Актобе – Астрахань в направлении Атырауской области (территория Байганинского района) смыло часть дороги. Причиной смыва назвали паводки.