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21:29 02.04.2022

Методы остановки приступа аритмии перечислила врач

кардиолог Фото: pixabay
Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какие шаги необходимо предпринять в случае аритмии, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, первоочередной задачей является приведение организма в состояние покоя, разрешается употребить седативные препараты.

Если эти приемы не помогают, врач советует положить два пальца на корень языка и сымитировать рвотный рефлекс. Еще один способ – набор воздуха в легкие и напряжение мышц живота.

Кореневич отметила, что аритмия делится на опасную и неопасную. При опасной аритмии человек теряет сознание. Если человек находится в сознании и у него не кружится голова, нет очень низкого давления, то аритмия не несет угрозу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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