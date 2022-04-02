Методы остановки приступа аритмии перечислила врач

Как пишут РИА Новости, первоочередной задачей является приведение организма в состояние покоя, разрешается употребить седативные препараты.

Если эти приемы не помогают, врач советует положить два пальца на корень языка и сымитировать рвотный рефлекс. Еще один способ – набор воздуха в легкие и напряжение мышц живота.

Кореневич отметила, что аритмия делится на опасную и неопасную. При опасной аритмии человек теряет сознание. Если человек находится в сознании и у него не кружится голова, нет очень низкого давления, то аритмия не несет угрозу.