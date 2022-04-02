Около 3 тысяч лет назад на территории США проводили хирургические операции – археологи

Как сообщает rg.ru, могила была обнаружена еще в 1940-х годах при проведении раскопок в местечке Литл-Бэар-Крик. Тогда там были обнаружены в общей сложности 162 захоронения, возраст которых варьируется от 3 тыс. до 5 тыс. лет.

Скелеты были переданы музеям, и только в 2018 году ученые приступили к их детальному анализу. Особое внимание исследователей привлек череп человека, который, судя по найденным в его могиле предметам, был шаманом.

Археологи предполагают, что шаман получил открытую рану лба – ученые нашли следы отверстия. Повреждения вокруг него явно указывают на то, что кто-то выскоблил этот кусок кости, чтобы уменьшить отек мозга. По словам проводившей анализ биоархеолога Дианы Симпсон, на скелете этого же человека были обнаружены переломы и другие травмы. Их характер говорит о том, что пострадавший мог либо упасть с большой высоты, либо он подвергся вооруженному нападению.

По словам Симпсон, характер отверстия в черепе указывает на то, что пострадавший мужчина выжил и прожил еще порядка одного года после операции. Как отмечается, возраст старейших в мире операций на черепе достигает 13 тыс. лет. Они проводились в Северной Африке. А в Северной Америке до сих пор старейшей считалась операция на черепе, выполненная примерно 1 тыс. лет назад.